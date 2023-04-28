Спецоперация 28 апреля 2023, 16:19 Окопы с погибшими под Артемовском бойцами ВСУ сняли на видео «РВ» показал кадры окопов под Артемовском с телами погибших бойцов ВСУ Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Тела украинских солдат, погибших в боях под Артемовском, попали в объектив беспилотника. Кадры появились в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Результат работы бойцов ЧВК „Вагнер“ под городом, в районе которого сохраняется высочайшая интенсивность боев», — написали авторы канала.

Реклама

Они отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают подтягивать в этот район своих военных.

Ранее «Русская весна» сообщила, что в Артемовске погиб командир элитного спецподразделения ВСУ Александр Чернигов.

Днем 28 апреля стало известно о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» прорвали оборону украинских военных на западе Артемовска. Российские бойцы заняли Индустриальный колледж на улице Чайковского и соседние здания. Бои за город идут более полугода. Населенный пункт является основным путем снабжения ВСУ в Донбассе.