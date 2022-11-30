Спецоперация 30 ноября 2022, 03:58 Окопы превратились в болота. Украинский боец пожаловался на новые трудности Reuters: окопы ВСУ превратились в болота после затяжных проливных дождей РИА «Новости»

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На пути украинской армии встала погода. В зоне конфликта прошли проливные дожди, из-за чего окопы бойцов ВСУ превратились в болото. Об этом агентству Reuters рассказал украинский боец Петр.

«Сейчас становится немного тяжелее из-за дождя и мороза. Тут болото, хотя сегодня даже немного подсохло», — сказал он.

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В статье отмечается, что военнослужащие используют ведра для расчистки затопленных окопов.

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Ранее глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил агентству, что плохая погода даст шанс как Украине, так и России восстановить силы.

«Зима замедлит всякую активность на поле боя. Это выгодно для всех сторон», — сказал он.

Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, погода сильно замедлила темпы украинских бригад по эвакуации раненых на Краснолиманском и Купянском направлениях. Из-за этого у противника растет количество санитарных потерь, подчеркнул он. Военный также добавил, что ВСУ столкнулись с нехваткой полевых медиков из-за большого количества погибших.