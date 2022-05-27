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    27 мая 2022, 17:20

    Около тысячи российских строителей приступили к работам в Донбассе

    Вице-премьер Хуснуллин: около тысячи российских строителей приступили к работе в ЛНР и ДНР

    Максим Зинкин

    Около тысячи российских строителей начали работу в Луганской и Донецкой народных республиках по восстановлению разрушенной гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    Около тысячи российских строителей приступили к работам в Донбассе

    Политик подчеркнул, что перед Россией стоит задача оперативно развернуть работы по восстановлению инфраструктуры народных республик.

    «Для помощи в восстановлении дорог, жилья, из многих регионов отправляются колонны техники», — заявил он.

    По словам вице-премьера, в настоящее время в Донбассе уже задействованы около тысячи рабочих и 250 единиц техники, но этого недостаточно.

    «Увеличим количество работающих там людей, потому что объем работ существенный», — заявил Хуснуллин.

    Ранее сообщалось, что средства на восстановление Донецка и Луганска возьмут из бюджета Москвы.