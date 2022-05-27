Около тысячи российских строителей приступили к работам в Донбассе

Около тысячи российских строителей начали работу в Луганской и Донецкой народных республиках по восстановлению разрушенной гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Политик подчеркнул, что перед Россией стоит задача оперативно развернуть работы по восстановлению инфраструктуры народных республик.

«Для помощи в восстановлении дорог, жилья, из многих регионов отправляются колонны техники», — заявил он.

По словам вице-премьера, в настоящее время в Донбассе уже задействованы около тысячи рабочих и 250 единиц техники, но этого недостаточно.

«Увеличим количество работающих там людей, потому что объем работ существенный», — заявил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что средства на восстановление Донецка и Луганска возьмут из бюджета Москвы.