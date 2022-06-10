Около тысячи мирных жителей остались в промзоне Северодонецка
Помощник Кадырова Алаудионов: в промзоне Северодонецка остались около тысячи мирных людей
Зачистку промышленной зоны города Северодонецк Луганской Народной Республики от националистов затрудняют около тысячи мирных людей, которые там находятся. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов.
По его словам, в настоящий момент промзона полностью заблокирована.
«Работу затрудняют мирные жители, которые там находятся. Мы думали, их там около 300 человек. Однако, по последним данным, их около тысячи», — заявил помощник Рамзана Кадырова.
Алаудинов признался, что в новых условиях военным приходится выполнять свою работу более детально и точно.
«Жилой сектор города полностью под нашим контролем. Чтобы противник ушел из промзоны, ему нужно идти через мост, который контролируется артиллерией», — заключил Алаудинов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики заблокировали сотни местных жителей на заводе «Азот».