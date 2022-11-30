Спецоперация 30 ноября 2022, 06:58 Около сотни боевиков пошли в атаку на Запорожском направлении РИА «Новости»: ВСУ попытались устроить прорыв на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские войска предотвратили попытку наступления со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. В атаку пошли до сотни бойцов, рассказал РИА «Новости» командир одного из подразделений с позывным Гектор.

О готовящейся операции противника доложила разведка. Подразделения ВСУ собирались прорвать линию обороны на Запорожском направлении при помощи 10 единиц боевой техники и до 100 человек военнослужащих. Российская артиллерия вовремя отреагировала, и атаку удалось предотвратить.

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Австрийский эксперт Герхард Манготт ранее предупредил, что у Украины заканчиваются комплексы противовоздушной обороны. Бойцы ВСУ использовали много своих ракет для уничтожения одной российской и исчерпали запасы. Сами же бойцы пожаловались на другую проблему — из-за проливных дождей их окопы превратились в болото. Расчищать их приходится ведрами.

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