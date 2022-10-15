Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 21:59 Поделиться Telegram

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Viber Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда Власти Новой Каховки сообщили о повреждении около 70% жилого фонда города РИА «Новости»

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В результате обстрелов со стороны украинских боевиков повреждено около 70% жилого фонда в Новой Каховке, от взрывов в разной степени пострадали порядка 350 домов. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

«К большому сожалению, мы, наверное, рекордсмены по пострадавшим от ударов украинской стороны», — привело RT слова Леонтьева.

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Город, как добавил чиновник, остается чистым, однако в большей или меньшей степени пострадало из-за обстрелов с украинской стороны около 350 домов.

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Обстрелы ВСУ, по словам Леонтьева, повредили порядка 70% жилого фонда Новой Каховки.

За сутки украинские военные уже шестой раз обстреляли город, там работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили власти Новой Каховки в Telegram-канале.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Шестая (за сутки). Работает ПВО: шесть воздушных взрывов», — указано в сообщении.

В сентябре жители Новой Каховки и Каховского района остались без газа из-за удара со стороны ВСУ по газопроводу в Херсонской области.

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