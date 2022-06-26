Около 500 мирных жителей остались на заводе «Азот» в Северодонецке

Порядка 500 мирных жителей продолжают оставаться на территории завода «Азот» в Северодонецке. Такую цифру назвал офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер.

«На территории завода „Азот“, который находится в Северодонецке, остаются еще мирные жители — порядка 500 человек», — сказал офицер в разговоре с РИА «Новости».

Он уточнил, что пока небезопасно выводить людей из бомбоубежищ. Мирным жителям помогут покинуть территорию химкомбината при первой же возможности.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что бойцы народной республики эвакуировали еще около 250 человек с «Азота». Журналисты выяснили, в каких условиях находятся люди в бомбоубежище. По их словам, помещения на заводе большие и вместительные, но в них не проведено электричество. Воду приходится добывать вручную, так как установленный у скважины насос не работает.

Украинские военные оставили на территории завода западное оружие. Бойцы ЛНР уже начали осваивать найденные трофеи. Сейчас силы народной республики контролируют всю территорию «Азота».