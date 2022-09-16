Около 400 жителей Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber Около 400 жителей Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край Глава кабмина Харьковской области Алексеенко: около 400 детей и родителей уехали в Россию РИА «Новости»

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Около 400 детей и их родителей эвакуировали из Харьковской области в Краснодарский край. Об этом ТАСС сообщил председатель совета министров региона Андрей Алексеенко.

«Отправляем очередную группу родителей с детьми в Краснодарский край. Всю неделю ходили автобусы, около 400 детей уже размещены в санаториях на черноморском побережье. Краснодарский край оказывает эту помощь постоянно, очень много людей из Изюма, Балаклеи, Купянска», — сообщил он.

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По словам Алексеенко, в Краснодарском крае все новоприбывшие при желании получат российский паспорт.

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«Но люди хотят вернуться, и они это сделают вместе с Россией», — заключил председатель совета министров.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что российских учителей задержали в Харьковской области, писал RT. Телеканал «360» провел расследование и опроверг ложные слухи.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ терроризируют Изюм с целью преподать красивую картинку для западных средств массовой информации.

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