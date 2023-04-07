Спецоперация 07 апреля 2023, 14:54 Около 260 украинских военных уничтожили за сутки на Донецком направлении Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожили 260 бойцов ВСУ и три танка РИА «Новости»

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За минувшие сутки российские военные уничтожили около 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удары по позициям противника наносили военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск.

Представитель министерства отметил, что ВСУ понесли потери в результате нанесения артиллерийских ударов.

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«Уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, гаубицы „МСТА-Б“ и Д-20», — рассказал Конашенков.

На Купянском направлении удалось поразить до 30 украинских военных. ВС России нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах сел Кисловка и Синьковка Харьковской области. В республиках Донбасса и Херсонской области уничтожили два склада с боеприпасами.

Возле села Новоберислав Херсонской области российские военнослужащие выследили и поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ. Там находились бойцы 126-й бригады теробороны вооруженных сил страны.