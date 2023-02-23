Спецоперация 23 февраля 2023, 10:18 Около 200 украинских военнопленных захотели вступить в добровольческий батальон ДНР ТАСС: порядка 200 украинских военнопленных готовы встать в ряды добровольческого батальона РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике формируется добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, куда изъявили желание вступить около 200 украинских военнопленных. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур республики.

«Изначально небольшое подразделение было сформировано. Но, к удивлению, число желающих продолжает расти, и на эту минуту уже около 200 пленных готовы отправиться на фронт в составе формируемого батальона», — рассказал собеседник агентства.

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О создании добровольческого батальона в ДНР стало известно в конце прошлого года. В сентябре бойцы ВСУ, попавшие в плен, обратились в Народный совет ДНР с просьбой зачислить их в ряды формируемого казачьего батальона имени Богдана Хмельницкого. Тогда речь шла о 50 бывших украинских военных.

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Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что украинские военнопленные, находящиеся на территории республики, смогут связаться с близкими. Она подчеркнула, что пленные украинские бойцы обеспечены всем необходимым, их права полностью соблюдаются в соответствии с Женевской конвенцией.