Около 200 мирных жителей укрылись на территории Свято-Успенской Святогорской лавры

Почти 200 мирных жителей укрываются на территории Свято-Успенской Святогорской лавры в городе Святогорске, пока вокруг идут бои с украинскими националистами. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас войска республики ведут зачистку местности.

«В самом монастыре или на этой территории порядка 200 гражданских, церковь пытается им помочь выжить в сложившейся ситуации», — рассказал представитель НМ ДНР.

Националисты оборудовали в монастыре огневые точки, воспользовавшись толщиной стен. В самом Святогорске находятся около тысячи местных жителей.

«Также проходят бои в окрестностях Артемовска, на Украине его часто называют старым названием — Бахмут», — добавил Басурин.

Ранее глава Святогорска Владимир Бандура сообщил, что у него есть подтвержденные факты убийств священнослужителей боевиками ВСУ.