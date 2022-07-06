Около 20% территории Харьковской области освободили от украинских националистов

Российские военные освободили от украинских националистов коло 20% территории Харьковской области. Пока в регионе сохраняется напряженная обстановка, заявил глава временной гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

«Могу сказать, что обстановка остается напряженной, особенно на линии боевого соприкосновения. Есть много населенных пунктов, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ», — сказал Ганчев. Цитату привели «Известия».

По словам главы ВГА, в регионе могут работать диверсионные группы. В связи с этим сохраняется опасность для местных жителей.

Также Ганчев высказался о создании бивалютной системы на освобожденных территориях Харьковской области. Он отметил, что население может расплачиваться как рублями, так и гривнами. С 25 июня в регионе установили курс гривны к рублю один к полутора.

Как заявил глава ВГА, со временем область полностью перейдет на рубли. Такой процесс он назвал естественным, там как гривны уже не поступают со стороны Украины. Местные жители даже если и получают гривны на свои счета, то не могут их обналичить.