Спецоперация 21 августа 2023, 07:39 Около 20% снарядов ВСУ вблизи Работина оказались неисправными РИА «Новости»: каждый пятый снаряд ВСУ в районе Работина не взорвался Министерство обороны Украины

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Украинские войска получили боеприпасы с истекшим сроком годности или пролежавшие в неподходящих условиях. Каждый пятый выпущенный вблизи села Работина в Запорожской области боеприпас не сдетонировал, сообщил РИА «Новости» боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах.

«Каждое утро нас будит не будильник, а артиллерия. С четырех утра плотно танки работают, АГС, арта — все, что можно, на нас сыпется. И очень часто, 20%, снаряды не разрываются», — сказал он.

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По словам бойца, неисправными оказались как обычные артиллерийские снаряды, так и кассетные боеприпасы — они раскрывались в воздухе, но суббоеприпасы не детонировали. Военнослужащий объяснил это двумя возможными причинами — нарушением условий хранения или истекшим сроком годности.

В марте украинские бойцы недалеко от Артемовска пострадали из-за собственных снарядов к реактивной системе залпового огня «Град». Некачественные боеприпасы им поставили страны Запада. Погибли два солдата, еще восемь получили травмы.