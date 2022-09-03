Спецоперация 03 сентября 2022, 03:21 Поделиться Telegram

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Viber Около 1,4 тысячи школ заработали на освобожденных территориях Донбасса и Украины Вице-премьер Хуснуллин: 1,4 тысячи школ заработали на освобожденных территориях РИА «Новости»

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Порядка 1,4 тысячи школ заработали 1 сентября на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Почти 550 учебных заведений успели отремонтировать. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В этом году мы системно занимались запуском школ на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. 1400 школ начали работать на новых территориях, из них почти 550 мы отремонтировали к 1 сентября», — заявил Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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Ранее вице-премьер отмечал, что к новому учебному году на освобожденные территории привезут почти пять миллионов учебников. Пособия получат более 1,2 тысячи школ. Более 163 тысяч учебников распределят между вузами.

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Как сообщал замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко школы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины перешли на российскую программу обучения. В учебных заведениях трудятся педагоги, прошедшие подготовку в пятигорском центре знаний «Машук».

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