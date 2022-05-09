Около 1,3 тысячи человек эвакуировали из Попасной

Порядка 1,3 тысячи человек вывезли из Попасной за время проведения боевых действий. Всех эвакуированных привезли в Первомайск, сообщил глава городской администрации Сергей Колягин.

«Первомайск продолжает принимать временных переселенцев из населенного пункта Попасная. Всего на утро сегодняшнего дня прибыло около 1,3 тысячи человек», — сказал Колягин РИА «Новости».

Он уточнил, что чуть более 500 человек остаются в пунктах временного размещения. Власти Луганской Народной Республики выделили для эвакуированных людей продуктовые наборы из госрезерва. Российские общественники также передают людям гуманитарную помощь.

Как заявил Колягин, пока механизм эвакуации остается прежним. Мирных жителей вывозят из города только военные, контролирующие Попасную.

«Люди из Попасной, до которой порядка 10 километров прибывают только с помощью военнослужащих, потому как движение за городом Первомайск совсем не безопасно», — пояснил глава городской администрации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном освобождении Попасной от украинских военных.