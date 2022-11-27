Спецоперация 27 ноября 2022, 14:55 Около 100 наемников Иностранного легиона уничтожили в ДНР Минобороны: ВС РФ уничтожили до 100 наемников Иностранного легиона в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ нанесли удар по Иностранному легиону в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 100 наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пункты временной дислокации наемников располагались в районе Часова Яра. В результате удара российским военным удалось уничтожить до 100 боевиков и шесть единиц бронетехники противника.

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В Минобороны обратили внимание на успешные действия ВС РФ на Южно-Донецком направлении, где удалось предотвратить попытки ВСУ восстановить утраченные позиции в районах Новомихайловки, Павловки и населенного пункта Шевченко ДНР. Российская артиллерия и штурмовые группы отразили все атаки и отбросили противника на исходные позиции.

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На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военных убитыми и ранеными. Кроме того, украинские военные лишились одной боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин, двух МТ-ЛБ и пяти автомобилей.