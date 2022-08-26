«Оказывали первую помощь». Военный автоинспектор рассказал о работе на полях спецоперации

Военные автоинспекторы Центрального военного округа обеспечили очередной военной колонне безопасный проход по маршруту. Работу группировки «Отважных» в зоне спецоперации на Украине показало Минобороны России.

Бойцы несут службу на постах вместе с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик и Росгвардии. Они сопровождают колонны, обеспечивают их приоритетный проезд, вычисляют диверсионно-разведывательные группы украинских националистов, помогают приехать в пункт назначения вовремя и без происшествий.

«Были в одном месте, там прилетели HIMARS. Мы были в укрытии и после того, как вышли, начали оказывать помощь пострадавшим. С товарищем грузили раненых, отвозили в полевые медпункты, оказывали первую помощь», — рассказал один из военнослужащих.

Он добавил, что военные автоинспекторы из группировки «Отважные» работают на хорошей технике — мощной и, что важно в зоне боевых действий, неприхотливой в обслуживании.