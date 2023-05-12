Спецоперация 12 мая 2023, 00:02 «Огромный ущерб». На Украине пожаловались на российское неуязвимое оружие MWM: российские крылатые ракеты Х-22 стали неуязвимыми для украинского ПВО министерство обороны Украины

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Российские крылатые ракеты Х-22, которые использовали для удара по Киеву, отличаются неуязвимостью для украинского ПВО. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

По данным журналистов, украинские официальные лица пожаловались на то, что ПВО не может перехватить ракеты Х-22, которые разработали для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США.

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«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — сказано в статье.

Американские журналисты отметили, что снарядам этого типа отдали ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

Министерство обороны Великобритании заявило, что киевскому режиму передадут крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом украинские власти заверили, что ВСУ не будут использовать эти вооружения для нанесения ударов по территории России.

Российские власти отрицательно отнеслись к такому решению Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предупредил о возможном «адекватном ответе» на этот жест от российских военных.