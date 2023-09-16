Спецоперация 16 сентября 2023, 15:32 Огромные потери сломили моральный дух двух бригад морпехов ВСУ Минобороны: потери личного состава морально уничтожили две бригады морпехов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Две бригады морских пехотинцев ВСУ деморализованы огромными потерями личного состава. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным с Южно-Донецкого направления, за неделю российские войска восемь раз отражали атаки противника. ВСУ понесли большие потери — как живой силы, так и военной техники.

Реклама

«Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава», — отметили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что только за прошедшую неделю украинские военные на Южно-Донецком направлении потеряли свыше 1100 человек убитыми и ранеными. Также киевский режим лишился 15 боевых бронемашин, 22 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии.

Ранее сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ рассказал, как украинское командование отправляет солдат на штурм российских позиций по неразминированным посадкам. По словам пленного, командиры «гонят на убой» целые подразделения.