16 сентября 2023, 15:32
Огромные потери сломили моральный дух двух бригад морпехов ВСУ
Минобороны: потери личного состава морально уничтожили две бригады морпехов ВСУ
Две бригады морских пехотинцев ВСУ деморализованы огромными потерями личного состава. Об этом заявили в Минобороны России.
По данным с Южно-Донецкого направления, за неделю российские войска восемь раз отражали атаки противника. ВСУ понесли большие потери — как живой силы, так и военной техники.
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«Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава», — отметили в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что только за прошедшую неделю украинские военные на Южно-Донецком направлении потеряли свыше 1100 человек убитыми и ранеными. Также киевский режим лишился 15 боевых бронемашин, 22 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии.
Ранее сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ рассказал, как украинское командование отправляет солдат на штурм российских позиций по неразминированным посадкам. По словам пленного, командиры «гонят на убой» целые подразделения.
Минобороны РФ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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