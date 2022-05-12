Огромные очереди мариупольцев к зарядке телефона показали на видео

Жители Мариуполя в Донецкой Народной Республике выстраиваются в большие очереди, чтобы зарядить мобильный телефон от трансформаторов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В ходе обстрелов серьезно пострадали городские линии электропередачи, экстренные службы оперативно их чинят.

До тех пор, пока не восстановилась стабильная подача электроэнергии, жителям Мариуполя приходится занимать место в очереди к работающим трансформаторам, чтобы зарядить телефон и быть на связи.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне рассказал о планах сделать из Мариуполя курортный город.

По его словам, ранее этому препятствовала деятельность металлургического завода «Азовсталь», ставшего впоследствии центром сопротивления боевиков националистического батальона «Азов»*.

* «Азов» — запрещенное в России украинское вооруженное националистическое формирование.