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    12 мая 2022, 12:24

    Огромные очереди мариупольцев к зарядке телефона показали на видео

    Телеканал «Звезда»: жители Мариуполя занимают очереди, чтобы зарядить телефон

    Максим Зинкин

    Жители Мариуполя в Донецкой Народной Республике выстраиваются в большие очереди, чтобы зарядить мобильный телефон от трансформаторов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    В ходе обстрелов серьезно пострадали городские линии электропередачи, экстренные службы оперативно их чинят.

    До тех пор, пока не восстановилась стабильная подача электроэнергии, жителям Мариуполя приходится занимать место в очереди к работающим трансформаторам, чтобы зарядить телефон и быть на связи.

    Глава ДНР Денис Пушилин накануне рассказал о планах сделать из Мариуполя курортный город.

    По его словам, ранее этому препятствовала деятельность металлургического завода «Азовсталь», ставшего впоследствии центром сопротивления боевиков националистического батальона «Азов»*.

    * «Азов» — запрещенное в России украинское вооруженное националистическое формирование.