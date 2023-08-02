Спецоперация 02 августа 2023, 14:00 Огромное число раненых. Американские СМИ забили тревогу из-за состояния ВСУ NYT: в медицинские пункты поступило колоссальное число раненых бойцов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Пострадавшим в ходе контрнаступления бойцам ВСУ начали оказывать помощь прямо рядом с линией боевого соприкосновения, в стабилизационные пункты поступило огромное число раненых военнослужащих. На это указала газета The New York Times.

«Наш стабилизационный пост работает в круглосуточном режиме уже второй месяц подряд, раненых очень много», — рассказал сотрудник одного из учреждений на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

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Врачи помогают боевикам предотвратить большую кровопотерю и справиться с болевым шоком, после чего увозят на операцию в больницы.

«На Украине создали широкую сеть медицинской эвакуации, чтобы раненый боец получил помощь уже в течение 25 минут после ранения. Однако это получается далеко не всегда, потому что эвакуировать человека иногда невозможно по несколько часов из-за артиллерийских обстрелов», — отметили авторы статьи.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в июле Украина потеряла порядка 21 тысячи человек личного состава ВСУ, писал RT.