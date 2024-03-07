Спецоперация 07 марта 2024, 17:43 «Огромная проблема». Чешского журналиста шокировало положение ВСУ после потери Авдеевки Журналист SZ: положение ВСУ ухудшилось после потери Авдеевки РИА «Новости»

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Положение ВСУ стало особенно тяжелым после потери Авдеевки. Об этом рассказал журналист чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак после командировки в прифронтовые районы.

«Огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов. <…> Еще одна проблема — нехватка людей», — отметил корреспондент, побывавший в 10 километрах от линии боевого соприкосновения.

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Он признался, что украинские бойцы постоянно жаловались ему на растущее количество убитых, раненых и дезертиров. Жители прифронтовых районов недовольны киевским режимом, а именно несоответствием заявлений политиков и того, что они наблюдают своими глазами, добавил журналист.

Новак подчеркнул, что солдаты «смеются» над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ за два года якобы потеряли всего 31 тысячу бойцов. По словам корреспондента, военнослужащие ВСУ утверждают, что это не так.

Западные СМИ ранее писали, что провальное контрнаступление совсем истощило украинскую армию.