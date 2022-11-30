Спецоперация 30 ноября 2022, 19:02 Оговорку фон дер Ляйен о количестве ликвидированных боевиков ВСУ назвали логичной — Запад устал скрывать эти цифры Депутат Слуцкий: Запад должен перестать поставлять оружие Зеленскому РИА «Новости»

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Еврокомиссия должна думать, как исправить геостратегические ошибки и перестать отправлять на Украину оружие. Тогда главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и не пришлось бы замалчивать информацию о потерях с украинской стороны. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не успев публично сообщить о стотысячных потерях с украинской стороны, спешно удалила ролик из сети. Хотя все уже ее процитировали. Чего испугались еврочиновники?» — написал он.

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Слуцкий предположил, что фон дер Ляйен невольно нарушила заговор молчания коллективного Запада. Он назвал все происходящее «ужасной ценой» за создание антироссийских настроений в мире и «взращивание ради этого Западом на Украине неонацистского режима».

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Ранее было опубликовано сообщение Урсулы фон дер Ляйен по общим данным о потерях Украины в ходе СВО. Через два часа публикацию удалили. Но мир успел увидеть, что глава ЕК назвала цифру погибших украинцев — 100 тысяч.