Спецоперация 30 января 2024, 07:50 Огневые заслоны для движения пехоты создали под Клещеевкой Мотострелки ЮВО создают огневые заслоны для движения пехоты у Клещеевки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии группировки войск «Юг» начали создавать огневые заслоны для движения пехоты на Артемовском направлении у Клещеевки. Об этом РИА «Новости» рассказал командир бронегруппы с позывном «Баркас».

По его словам, мотострелковые части на постоянной основе следят за движением противника, после чего выдвигаются на огневую позицию и открывают огонь, мешая ВСУ подвозить боеприпасы и проводить ротацию.

Реклама

«В районе Клещеевки проводим боевую работу. Получается огневой заслон, благодаря чему пехотные подразделения занимают выгодные позиции и получают тактическое преимущество», — добавил Баркас.

Одной из основных задач — постоянно держать противника в напряжении, а также отрезать первую и вторую линии ВСУ от тыла.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали шесть попыток усиления позиций украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.