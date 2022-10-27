Огневые позиции ВСУ обстреляли в подконтрольном Украине Запорожье | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 07:52 Огневые позиции ВСУ обстреляли в подконтрольном Украине Запорожье Член главсовета Запорожской области Рогов рассказ о ночных обстрелах Запорожья РИА "Новости"

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Ночью 27 октября в Запорожье атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прогремели шесть взрывов, произошли перебои с электричеством, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

Он напомнил, что город находится под контролем киевского режима. Ночью, начиная с 23:50, в нескольких районах и южном пригороде раздались взрывы, особенно сильные в Коммунарском районе и в поселке Балабино. В общей сложности нанесли шесть ударов, четыре из них — по огневых позициям ВСУ. Остальные сбила местная система противовоздушной обороны (ПВО).

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«Жители временно подконтрольных режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территорий прекрасно знают, что наибольшую опасность им несут действия криворуких ПВОшников ВСУ», — заявил Владимир Рогов.

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Боеприпасы сдетонировали, в воздух поднялись клубы дыма. Произошли перебои электроснабжения.

ВСУ завезли в Запорожье тысячи наемников и сделали из него укрепрайон, похожий на тот, что был в Мариуполе до взятия «Азовстали». Об этом журналистам рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Базой для военных стал завод «АвтоЗАЗ».