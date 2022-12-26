Спецоперация 26 декабря 2022, 12:51 Огневую подготовку десантников в тыловом районе СВО показали на видео Минобороны показало на видео подготовку парашютно-десантных подразделений в тылу СВО

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Российские парашютно-десантные подразделения в зоне специальной операции четко выполняют поставленные командованием приказы. Пресс-служба министерства обороны показала на видео тренировку бойцов в тыловом районе СВО.

В составе двух рот военнослужащие отработали действия по отражению огневой атаки и преодолению минных заграждений. Также бойцы провели тренировку по эвакуации раненых товарищей с поля боя.

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Огневую поддержку десантникам оказали расчеты гранатометного комплекса АГС-30 и боевые машины, которые плотным заградительным огнем подавили боевые точки условного противника.

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Ранее пресс-служба оборонного ведомства показала на видео уничтожение в зоне спецоперации иностранной гаубицы НАТО FH-70 при помощи беспилотного летательного аппарата «Ланцет».

Воздушная техника определила место дислокации оборудования противника, подлетела на необходимое расстояние и камнем упала вниз, полностью выведя гаубицу из строя.