Спецоперация 11 марта 2024, 23:44 «Огневой налет». Российские войска применили редкую модель «Града» в зоне СВО «Известия»: ВС РФ ударили из редкой модели «Града» на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские военные продолжают наступать на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Здесь они используют очень редкую модификацию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил корреспондент«Известий» Дмитрий Астрахань.

«Машина „Град-1“ выходит на позицию поддерживать наступление на Авдеевском направлении. Все расчеты сделали заранее. Бойцы быстро раскладываются и совершают огневой налет», — рассказал он.

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Как отметил Астрахань, после десятков залпов на месте работы образуются воронки. После обстрела российские военные уводят РСЗО «Град».

«И о том, что здесь велась стрельба, напоминает только воронка от реактивных струй, которая продолжает немного дымиться», — добавил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России значительно улучшили тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Потери врага составили до 500 человек. Также ВСУ лишились американской артиллерийской системы М777 и самоходной артиллерийской установки Krab.