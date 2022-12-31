Спецоперация 31 декабря 2022, 07:33 Огневая задача за пять минут. Работу мобилизованных минометчиков показали на видео Минобороны показало на видео работу мобилизованных минометчиков ЗВО

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Минобороны России показало на видео работу мобилизованных минометчиков Западного военного округа на спецоперации. В кадр попало выполнение очередной огневой задачи.

Расчеты передвигаются на высокопроходимом автомобиле «Урал». Средством огневого поражения служат минометы калибром 120 милллиметров.

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«Наша работа выполняется очень быстро. Мы прилетаем на место огневой позиции и выполняем огневую задачу до пяти минут», — рассказали минометчики.

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Среди самых эффективных способов работы — «кочующий миномет». Главные особенности кочующего огневого средства — внезапное появление и быстрая смена огневой позиции после стрельбы. Огонь корректируется с помощью беспилотников.

Накануне Минобороны показало, как подразделения Западного военного округа отрабатывают вождение танков Т-80. Эти машины применяют для комплектования танковых и мотострелковых подразделений, чтобы повысить их огневую мощь. Бронезащита обеспечивает возможность выполнять боевые задачи даже под огнем противника.