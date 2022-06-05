Огненный цветок. Минобороны показало, как расчет САУ «Пион» выполнил задачу в зоне спецоперации

Расчет самоходных артиллерийских установок (САУ) «Пион» выполнил боевую задачу в зоне спецоперации России на Украине. Кадрами его работы поделилось Минобороны.

Военнослужащие обнаружили локацию, на которой расположился противник. После этого они нанесли прицельные удары по назначенным целям. Дальность точек обстрела достигала 30 километров. Для САУ используются боеприпасы калибром 203 миллиметра.

На кадрах, которыми поделилось ведомство, показан процесс автоматической погрузки боеприпасов в отсек для выстрела. После этого военнослужащие донастраивают САУ для нанесения удара.

Также на видео показали момент выстрелов. На кадрах видно, что установки расположили в лесополосе. Место выполнения боевой задачи не уточняется.

Днем ранее, 4 июня, Минобороны показало впервые работу комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в зоне спецоперации России на Украине. Представители ведомства отметили, что такой тип вооружения блокирует сигналы связи — как военной, так и мобильной.