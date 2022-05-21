Огненный град. Залп из российских РСЗО в зоне спецоперации показали на видео

Вооруженные силы (ВС) России используют реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне спецоперации на Украине. Минобороны поделилось кадрами работы установки.

На кадрах показана работа одной установки. Ее разместили в поле. Удар наносили по позициям украинских войск. Цель, по которой вели огонь, не разглашается. Также не сообщается регион, в котором выполнялась работа установки.

Для выполнения задачи расчет РСЗО использовал все ракеты. После завершения обстрела противника установка РСЗО покинула локацию.

Сама военная техника помечена литерой Z, которая является отличительным знаком российской армии.

Минобороны регулярно делится кадрами работы военной техники ВС в зоне спецоперации России на Украине. Ведомство 20 мая также поделилось видео с работой «Градов». На этих кадрах представители ведомства показали полный цикл выполнения боевой задачи силами РСЗО.