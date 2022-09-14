Официантке из Донецка вручили медаль «За отвагу» за спасение горожан от обстрела ВСУ | 360°

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Официантке из Донецка вручили медаль «За отвагу» за спасение горожан от обстрела ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин вручил официантке из Донецка медаль «За отвагу»

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Екатерина Чубук из Донецка спасла посетителей кафе от обстрела. Официантка эвакуировала клиентов и прохожих с улицы, а сама зашла в укрытие последней. Глава ДНР Денис Пушилин вручил ей медаль «За отвагу» и рассказал в своем Telegram-канале о подвиге.

«Наслышан о вашем подвиге. Спасли людей. Знаю, как все было — первый прилет, второй. Я восхищен, маленькая хрупкая девушка. <…> Это действительно заслуживает уважения», — сказал он.

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Денис Пушилин застал девушку на работе в кафе «Гуси-Лебеди» на проспекте Гринкевича. Она рассказала, что во время удара все посетители заведения общественного питания запаниковали. Официантка завела людей в цокольный этаж — не только посетителей, но и случайных прохожих с улицы. Сама Екатерина Чубук спустилась в убежище последней, когда поняла, что все в укрытии. В тот момент на нее уже сыпались стекла.

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Медаль «За отвагу» вручают за личное мужество, проявленное при защите Отечества и исполнении воинского долга, сопряженное с риском для жизни. Эту награду, к примеру, получили раненые в спецоперации военные.

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