Спецоперация 22 февраля 2023, 07:56 Офицеры ВДВ рассказали о ежедневном продвижении ВС России в ЛНР РИА «Новости»: российские десантники ежедневно захватывают новые позиции в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские десантники каждый день продвигаются вперед и захватывают новые позиции в Луганской Народной Республике. Об этом РИА «Новости» рассказали офицеры парашютно-десантного батальона.

«Сейчас закрываем промежуток между вчерашним хозяйством (часть линии фронта — прим. ред.) и занятым сегодня», — сообщил изданию командир с позывным «Граф».

Реклама

Коамндир с позывным «Отвага» добавил, что одна из групп закрепилась в 200 метрах от другой, теперь стоит задача соединить фланги подразделения. Противник при этом находится всего в 170 метрах, продвигаться нужно скрыто и осторожно: «один закапывается, другой его прикрывает, потом меняются». Другие отряды потом проходят сквозь занятые позиции и продолжают штурм опорных пунктов ВСУ.

Реклама

Накануне временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказывал СМИ, что Вооруженные силы России также постепенно продвигаются по всем направлениям на линии фронта в ДНР.