16 декабря 2023, 22:16
Офицеров ВСУ и НАТО уничтожили в Староконстантиновке ударом «Кинжала»
«Царьград»: российский «Кинжал» уничтожил 12 офицеров НАТО в Староконстантиновке
Российские войска ударом «Кинжала» ликвидировали высокопоставленных офицеров ВСУ и НАТО в Староконстантиновке Хмельницкой области. Об этом написал «Царьград».
Под удар гиперзвуковых ракет попал аэродром в Староконстантиновке. Ударом «Кинжала» ВС РФ ликвидировали 28 украинских и 12 офицеров НАТО. В момент прилета ракеты на объекте в бункере находились офицеры из Украины, Польши и Чехии. Никто из военных не выжил.
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По данным СМИ, Служба безопасности Украины скрывает информацию, в регионе отключили сотовую связь.
Ранее стало известно, что российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» подготовили к патрулированию неба в акватории Черного моря. Истребители ждут приказа о начале полетов, МиГ-31 будут сопровождать российские Су-27.
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