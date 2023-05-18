Спецоперация 18 мая 2023, 08:35 Офицерам ВСУ запретили посещать передовые позиции — Марочко Экс-офицер Марочко: офицерам ВСУ запретили посещать зону боевых действий Официальный сайт президента Украины

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Командование Вооруженных сил Украины не разрешает офицерскому составу приезжать в зону активных боевых действий. Такое решение принято в целях безопасности. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, офицеров ВСУ на передовых позициях украинской армии почти нет.

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«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — объяснил он, ссылаясь на информацию от разведки.

Он добавил, что офицерский состав может приезжать на передовые позиции лишь в исключительных случаях и только после согласованию с высшим военным руководством. Также полковник НМ ЛНР в отставке заявил, что украинское командование ставит на крышах высоких зданий своих военных. Все дело в том, что им не хватает технических средств для фиксирования воздушных целей.