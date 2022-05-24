Офицерам ВСУ захотели разрешить убивать дезертиров

На Украине предложили разрешить офицерам ВСУ убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Законопроект об этом внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Законопроект, как отметило РИА «Новости», есть в базе данных Верховной рады. Предлагается внести изменения в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

В текущей версии сказано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Последнюю часть фразы в документе — «при этом не причиняя смерти военнослужащему» — внесенный законопроект предлагает исключить.

Верховная рада до этого одобрила закон о выходе Украины из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Лидер украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк назвала эту инициативу значимой.