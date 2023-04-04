Спецоперация 04 апреля 2023, 00:33 Офицера украинской разведки уничтожили в Артемовске Командира украинского батальона имени Шейха Мансура Пашкуляка ликвидировали в Артемовске РИА «Новости»

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В Артемовске ликвидировали командира батальона имени Шейха Мансура Артура Пашкуляка с позывным Махно. Некрологи появились на украинских сайтах.

Пашкуляк служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины. От ГУР его направили курировать одно из экстремистских подразделений ВСУ — батальон имени Шейха Мансура. По данным украинского «24 канала», в последние несколько месяцев он воевал в самых горячих точках фронта и погиб в боях за Артемовск.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные почти подошли к железнодорожной станции Артемовска. При этом, по его словам, украинские военные не получали приказа о выводе своих бойцов из города.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, есть два самых вероятных направления для контратаки ВСУ. Одно из них — Соледарско-Угледарская дуга на подходе к Артемовску, другое — Запорожская область.