Спецоперация 10 мая 2023, 19:27 Офицера спецназа ВСУ ликвидировали в Артемовске «Русская весна» сообщила о ликвидации в Артемовске офицера подразделения спецназа ВСУ РИА «Новости»

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Действующие в Артемовске российские силы ликвидировали офицера спецназа Сил специальных операций ВСУ Дмитрия Крамара. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Авторы уточнили, что на фронте Крамар занимал пост заместителя командира восьмого полка Сил специальных операций ВСУ. Место постоянной дислокации этого подразделения является город Хмельницкий.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки южная группировка российских войск уничтожила в Артемовске бригаду украинских войск.

Штурмовые отряды российских сил при поддержке подразделений ВДВ продолжили наступление и освобождение северо-западных и западных кварталов города.