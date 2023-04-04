Спецоперация 04 апреля 2023, 12:39 Офицера спецназа «Сокол» МВД Украины Дениса Ясинского ликвидировали под Артемовском «РВ»: под Артемовском уничтожили офицера украинского спецназа МВД Ясинского

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Под Артемовском ликвидировали офицера спецназа «Сокол» Министерства внутренних дел Украины Дениса Ясинского. Об этом сообщили Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Уничтожен убийца Сашко Билого, офицер спецназа „Сокол“», — отметили в сообщении.

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В публикации уточнили, что Ясинский участвовал в карательных операциях в Донбассе в 2016–2019 годах. По данным канала, в 2014 году Ясинский уничтожил неонациста Александра Музычко (Сашко Билый).

Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» уже приблизились к стадиону «Авангард» в Артемовске и отодвинули украинских боевиков на запад. На Северной ставке они продвинулись вдоль улицы Леваневского и Победы, вышли к Аллее Роз и зачистили школу № 24. Кроме того, российские солдаты заняли цех Бахмутского электротехнического завода.

Ранее на подорванное ВСУ при отступлении здание городской администрации водрузили флаги России и ЧВК «Вагнер».