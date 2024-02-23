23 февраля 2024, 20:03
Офицера-наводчика ВСУ ликвидировали в ДНР
Военкор Татаринов: в ДНР ликвидировали офицера-наводчика ВСУ Коваля
Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Дмитрия Коваля, который выдавал себя за гражданского. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.
По словам корреспондента, шпион использовал легенду о том, что он якобы приехал забрать сына. А на самом деле занимался наведением и корректировкой ударов ВСУ.
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Вооруженные силы Украины вечером 23 февраля обстреляли село Волфино Глушковского района Курской области. В этот же день дежурные средства противовоздушной обороны, расположенные в регионе, уничтожили два украинских беспилотника.
При этом жителей предупредили, что приближаться к обломкам дронов и трогать их ни в коем случае нельзя — они могут взорваться.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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