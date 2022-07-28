Офицер ВСУ признал связь современной Украины с нацистской Германией

Акт, составленный в 1941 году нацистскими коллаборационистами, — одна из основ украинской государственности, сообщил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Украины Андрей Ковалев. Заявление прозвучало в эфире канала «Украина 24».

«В истории Украины было несколько дат, которые можно называть днем независимости или ее восстановления. В первую очередь — 22 января 1918 года, восстановление нашей независимости в начале XX столетия; 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года», — перечислил Ковалев во время выступления ко Дню украинской государственности.

«Акт провозглашения украинского государства» от 30 июня 1941-го составила Организация украинских националистов*, руководство которой — Степан Бандера и Роман Шухевич. Документ гласит, что «нововосстающее Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

* Организация украинских националистов — запрещенная в России экстремистская организация.