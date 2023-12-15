Спецоперация 15 декабря 2023, 09:47 Офицер уличил ВСУ в применении тактики «живого щита» на Донецком направлении Офицер Марочко: ВСУ расставили вооружения в жилых районах Часова Яра в ДНР Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинские войска в Часовом Яре применили тактику «живого щита» и укрыли свои вооружения за жилыми домами. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Подразделения ВФУ продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые точки в жилых кварталах», — заявил он.

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Артиллерию, по информации Андрея Марочко, расставили в частном секторе за домами мирных жителей Часова Яра и на объектах критически важной инфраструктуры. Офицер назвал это тактикой «живого щита».

Таким же образом Вооруженные силы Украины действовали в Артемовске, который освободили в мае. Жители жаловались, что минометные точки оборудовали вокруг домов, а пулеметные — на крышах и балконах многоэтажек. Американские журналисты предупредили, что после взятия этого города бои переместятся в Часов Яр.