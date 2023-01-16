Спецоперация 16 января 2023, 02:13 Офицер спецназа рассказал, где ВСУ ремонтируют американские гаубицы Спецназовец «Алабай»: ВСУ ремонтируют вышедшие из строя американские гаубицы в Польше РИА «Новости»

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Украинские военные отправляют на ремонт в Польшу гаубицы М777 американского производства, если те выходят из строя, рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Его слова привел ТАСС.

«Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, малоэффективны. Потому что те же пушки М777 не могут на Украине ремонтировать», — поделился собеседник.

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Новиков подчеркнул, что на Украине не ремонтируют из-за нехватки профессиональных кадров и оборудования. Кроме того, получаемая Киевом от Запада техника часто выходит из строя из-за климатических особенностей.

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Зимой достаточно холодно, бывает грязь и сырость, поэтому вооружение не выдерживает. А вот техника российского производства «заточена» под любую погоду. Она отлично себя показала в полевых условиях, подытожил «Алабай».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие задействовали танки Т-90М на Херсонском и Запорожском направлениях.