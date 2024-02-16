Спецоперация 16 февраля 2024, 10:25 Офицер отряда «Шторм» рассказал о переменах в зоне СВО Офицер отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал о борьбе с беспилотниками РИА «Новости»

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Еще год назад в зоне СВО было мало беспилотников. Сейчас эта сфера настолько продвинулась вперед, что один БПЛА может выследить конкретного солдата. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал офицер отряда «Шторм» с позывным Лотос.

Пока нет особых средств защиты, которые могут обезопасить бойцов. Также у ВСУ на вооружении остаются минометы и артиллерия. Это усложняет ситуацию. Он привел пример на стандартной штурмовой группе в 10 человек.

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«Если дрон прилетит в эту группу и ранит одного-двух бойцов, мы теряем не только раненых, но еще человек четырех, которые будут их эвакуировать», — пояснил Лотос.

Получается, что из 10 солдат останутся только четыре бойца. Этого количества мало для выполнения задачи.

Сейчас российские войска работают над тем, чтобы эффективно противостоять беспилотникам. С каждым месяцем находиться на фронте становится все более невыносимо, резюмировал Лотос.

Украине передадут тысячи новых дронов. Группу по обеспечению республики дронами возгласят британские и латвийские власти.