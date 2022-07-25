Офис Зеленского заявил о прибытии польских танков на Украину

Польские танки уже прибыли на Украину. Об этом заявил в своем Теlеgrаm-канале руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«PT-91 Twardy (польский боевой танк — прим. ред.) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал он.

Ранее стало известно, что Польша планирует передать Украине танки, самоходные гаубицы, минометы, боеприпасы, запчасти для истребителей, дроны.

Кроме того, в августе на запад Украины могут перебросить из Польши две отдельные воздушно-десантные бригады. Украинские власти рассчитывают, что это поможет высвободить дополнительные части ВСУ для отправки на Восточный фронт.

Полякам дали особый статус на Украине. Это позволяет им участвовать в специальных операциях соседней страны. Польские военные специалисты могут входить в состав украинского командования.

Несколько дней назад молодежь из польского Вроцлава вышла на митинг против превращения страны в «Укрополию». Активисты потребовали снять флаги Украины с автобусов и трамваев Польши.