Офис Зеленского открестился от Арестовича. В списках сотрудников его не оказалось

Алексея Арестовича не оказалось в списках советников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Информацию о том, что его нет ни среди штатных, ни среди внештатных сотрудников, предоставили в офисе в ответ на официальный запрос местного издания «Украинская неделя».

В списке, который предоставил офис, есть 46 советников высшего руководства страны. Там фигурирует, в частности, Михаил Подоляк. Но Арестовича там нет.

Издание напомнило, что в одном из своих эфиров Арестович заявил, что если его уволят из офиса Зеленского, он продолжит публичные выступления и при этом никак не будет подвергать их самоцензуре.

«Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь», — предупредил он.

Ранее Арестович выступил против идеи полного запрета выдачи виз россиянам, автором которой был Зеленский. Кроме того, он сообщил о том, что собирается баллотироваться в президенты Украины.

Известно, что с осени 2020 года Арестович работал в контактной группе делегации Украины, а в декабре того же года стал внештатным советником главы офиса президента. Он неоднократно делал много громких и противоречивых заявлений. В частности, предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык — в «руський».