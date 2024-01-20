Спецоперация 20 января 2024, 07:15 Офис Зеленского назвал успешным контрнаступление ВСУ Глава офиса Зеленского Ермак назвал контрнаступление ВСУ успешным РИА «Новости»

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Украинские военные провели успешное контрнаступление в зоне боевых действий летом 2023 года. Об этом испанской газете El Mundo сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«С учетом имеющихся возможностей и полученного от Запада вооружения, контрнаступление ВСУ состоялось довольно успешно, — сказал он.

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Ермак подчеркнул, что переход украинских военных в состояние обороны является невозможным.

Боевики ВСУ начали контрнаступление в июне 2023 года, однако не добились успеха. Президент России Владимир Путин называл этот маневр Украины полностью провальным.

Западные СМИ сообщали, что на Западе не ждут от Украины новых наступательных действий в 2024 году. ВСУ сделали ставку на наращивание сил и средств, чтобы провести новую попытку атаки на российские позиции в 2025 году.

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отмечал, что в контрнаступлении Украина потеряла порядка 180 единиц тяжелой военной техники.