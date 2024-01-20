20 января 2024, 07:15
Офис Зеленского назвал успешным контрнаступление ВСУ
Глава офиса Зеленского Ермак назвал контрнаступление ВСУ успешным
Украинские военные провели успешное контрнаступление в зоне боевых действий летом 2023 года. Об этом испанской газете El Mundo сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«С учетом имеющихся возможностей и полученного от Запада вооружения, контрнаступление ВСУ состоялось довольно успешно, — сказал он.
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Ермак подчеркнул, что переход украинских военных в состояние обороны является невозможным.
Боевики ВСУ начали контрнаступление в июне 2023 года, однако не добились успеха. Президент России Владимир Путин называл этот маневр Украины полностью провальным.
Западные СМИ сообщали, что на Западе не ждут от Украины новых наступательных действий в 2024 году. ВСУ сделали ставку на наращивание сил и средств, чтобы провести новую попытку атаки на российские позиции в 2025 году.
Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отмечал, что в контрнаступлении Украина потеряла порядка 180 единиц тяжелой военной техники.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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