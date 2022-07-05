Офис Зеленского назвал бегство ВСУ из Северодонецка и Лисичанска удачной операцией

Масштабное отступление украинских военных из-под Северодонецка и Лисичанска в Луганской Народной Республике стало успешной операцией. Такой оценкой событий в Telegram-канале поделился советник президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, главной задачей ВСУ была задержка российских войск и нанесение определенного урона.

«Нам нужно было создать условия для наступления на других участках фронта и выиграть время для поставок оружия с Запада», — написал советник.

Союзные войска взяли под контроль Лисичанск 3 июля, о чем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Также накануне появилось видео брошенных позиций ВСУ под Северодонецком.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что республика уже не отдаст обратно Украине освобожденные от националистов населенные пункты.