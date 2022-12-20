Спецоперация 20 декабря 2022, 10:27 Офис Красного Креста в Донецке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ СЦКК: донецкий офис МККК получил повреждения из-за обстрела со стороны Украины РИА «Новости»

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Офис Международного комитета Красного Креста (МККК) получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск по Донецку. Об этом в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщили ТАСС.

В ведомстве уточнили, что под обстрел попал Калининский район Донецка, где на улице Капитана Ратникова расположено здание представительства международной гуманитарной организации.

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Вечером в понедельник, 19 декабря, буквально за час ВСУ трижды наносили ракетные удары по Донецку. По Калининскому району противник выпустил 15 ракет из РСЗО. Ранее ВСУ использовали ракеты повышенной ударной силы при обстреле больницы в Донецке. Это лечебное учреждение также расположено в Калининском районе города.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о судьбе пациентов пострадавшей от обстрелов ВСУ больницы.