Одобрен выход еще трех судов с украинским зерном

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход еще трех судов с зерном из Одессы и Черноморска. В общий сложности груз составит 58 тысяч тонн зерна.

«Совместный координационный центр одобрил выход трех судов с Украины — двух из Одессы и одного из Черноморска, общий груз составит 58 тысяч тонн кукурузы», — привел ТАСС фрагмент распространенного заявления СКЦ.

Как указано в сообщении, груз вывезут по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по вывозу зерна через Черное море. Суда выйдут утром. Однако, точное время их выхода в документе не указывается. После захода в территориальные воды Турции, как ожидается, суда пройдут проверку.

Минобороны Турции ранее показало кадры досмотра специалистами координационного центра в Стамбуле сухогруза Razoni с украинским зерном. По итогам инспекции его отпустили в пункт назначения, которым значился Ливан.

Первый в рамках зернового соглашения сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа. Он вез 28 тысяч тонн кукурузы. Вечером 2 августа он подошел к черноморскому входу в пролив Босфор и бросил якорь в отведенном для него месте, а уже на следующий день к нему направилась объединенная инспекционная группа. Инспекторы проверили документы моряков, а также провели осмотр помещения сухогруза, резервуаров для хранения зерна и саму кукурузу.