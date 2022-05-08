Одну из улиц в Магадане назовут в честь воевавших в Донбассе

Документы о наименовании одной из улиц Магадана в честь воевавших на стороне ДНР и ЛНР против вооруженных сил Украины готовят власти Магаданской области. Об этом сообщил в своем Теlеgrаm-канале губернатор региона Сергей Носов.

«Улица Защитников Донбасса появится в Магадане. В их честь будет названа новая улица. Планируем, что к ноябрю этого года будут оформлены все документы. Борцы с нацизмом 21 века должны навсегда остаться в нашей памяти», — написал Носов.

Также губернатор предложил нести портреты погибших участников спецоперации в рамках акции «Бессмертный полк». По мнению Носова, действия представителей российской армии на Украине можно сравнить с поступками советских людей в период Великой Отечественной войны.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».